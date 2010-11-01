Богословська обурилася заявою Ставнійчук і пригадала їй Мукачеве

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА обурена заявою екс-заступника голови ЦВК (1999-2007 рр.), члена Венеціанської комісії Марини СТАВНІЙЧУК про те, що місцеві вибори, що відбулися 31 жовтня, були «найбруднішими» за всі роки незалежності України.

Як наголошується в переданому УНІАН коментарі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «обливати брудом власну країну Україну і обнуляти власну пам`ять стало дуже звичним для тих, хто безповоротно втратив владу».

Депутат зазначила, що М.СТАВНІЙЧУК була багаторічним членом ЦВК, а за період з 1999 по 2007 рік під час виборів було багато ексцесів. Зокрема, депутат від ПР нагадала, що під час виборчої кампанії 1999 року був вибух двох гранат у Дніпропетровській області, унаслідок якого постраждало більш як 40 осіб, у тому числі і кандидат у президенти Наталія ВІТРЕНКО; під час всеукраїнського референдуму 2000 року в окремих регіонах зафіксували небувалу явку - більш ніж 100%; у 2004 році на виборах мера м. Мукачевого громили дільниці, били депутатів і членів комісій, на парламентських виборах 2006 року, коли ЦВК прийняла підроблені протоколи.

«Усі ці і багато інших випадків не викликали тривоги у М.СТАВНІЙЧУК. Тоді вона «чомусь» мовчала, тим самим покриваючи явні злочини», - зазначає І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, «спроби М.СТАВНІЙЧУК повчати демократії виглядають цинічними і аморальними, а ще простіше – безсовісними». «І хочеться поставити владі ще одне питання: чи гідні такі «фахівці» представляти Україну у Венеціанській комісії?» - спитала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, в рамках телемарафону «Вибори 2010: тест на самоврядування» М.СТАВНІЙЧУК піддала критиці хід виборчої кампанії, який, на її думку, ставив під загрозу міжнародний імідж держави. «Думаю, нам не потрібно лицемірити перед лицем наших громадян. Абсолютно зрозуміло, що такі виборчі процеси не можуть проходити в демократичній країні. Це найбрудніший виборчий процес за всі роки незалежності України. Але до того, що він такий, багато хто приклався - і у владі, і в опозиції - і уроки з цього потрібно винести всім», - вважає М.СТАВНІЙЧУК.