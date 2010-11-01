Мер Кременчука привітав з перемогою кандидата від "Батьківщини"

У Кременчуку Полтавської області кандидат у мери від Партії регіонів Микола ГЛУХОВ визнав перемогу на виборах представника ВО «Батьківщина» Олега БАБАЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ГЛУХОВ повідомив журналістам, що привітав свого конкурента від ”Батьківщини” з попередньою перемогою на виборах.

При цьому М.ГЛУХОВ зазначив, що вибори в місті пройшли демократично.

«Знаючи попередні підсумки виборів у мери міста, я набрав телефон народного депутата, майбутнього мера міста, й привітав його з перемогою. Побажав йому хорошої роботи, сказав, що місто здаю не в огидному стані, як він любив говорити під час виборчих перегонів, і попросив розпочаті проекти втілити в життя», - сказав М.ГЛУХОВ.