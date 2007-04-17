Янукович: поглиблення політичної кризи в Україні стане поразкою і для Європи

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що поглиблення політичної кризи стане поразкою не тільки для Української держави, але й для Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні під час виступу в Страсбурзі на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Якщо криза призведе до непримиренного громадянського протистояння і кризи економіки, перші ознаки якої вже, на жаль, з`являються, тоді це буде поразка для всіх – і для України і для Європи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, незважаючи на гостроту суперечностей між політиками, «основні політичні гравці зрештою завжди проявляли стриманість і прагнення до компромісу».

«Упевненості додає і єдність поглядів політичної еліти щодо ключового зовнішньополітичного пріоритету – євроінтеграції. Обнадійливим прикладом об`єднання політичних сил стало схвалення наприкінці минулого року необхідного для вступу до СОТ законодавства», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.