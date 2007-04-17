Ющенко виклав факти, які засвідчують порушення регламенту КС

Процедура призначення судді-доповідача Конституційного Суду, що розглядає подання щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради, не викликає довіри, але Президент багато разів наголошував, що виконуватиме будь-яке рішення Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Секретаріаті Президента радник глави держави Микола ПОЛУДЬОННИЙ.

Він також не погодився з тим, що сьогоднішній лист Президента до Конституційного Суду є тактикою, з метою поставити під сумнів легітимність рішення Конституційного Суду.

М.ПОЛУДЬОННИЙ зауважив, що лист викликаний стурбованістю глави держави щодо процесів, що відбуваються навколо КС.

М.ПОЛУДЬОННИЙ нагадав, що в листі Президента викладено дві групи фактів, які говорять про порушення регламенту КС, а також інші дії, які ставлять під сумнів об’єктивність рішення, і закону про цей суд.

До першої групи фактів М.ПОЛУДЬОННИЙ відніс те, що рішення про суддю-доповідача та про порядок розгляду подання щодо указу Президента про розпуск парламенту розглядав і розписував перший заступник голови Конституційного суду Валерій ПШЕНИЧНИЙ 3 квітня, у той час, як це мав робити відповідно до закону про КС сам голова суду.

М.ПОЛУДЬОННИЙ зауважив, що В.ПШЕНИЧНИЙ міг помилитися і написати замість п’ятого – третє квітня. Але цей день є цікавим, оскільки саме 3 квітня Іван ДОМБРОВСЬКИЙ подавав заяву про відставку.

Він також зазначив, що, за інформацією Секретаріату Президента, Сюзанна СТАНІК визвалась бути суддею-доповідачем у цій справі. М.ПОЛУДЬОННИЙ наголосив, що це є порушенням регламенту і закону про Конституційний Суд.

Друга група фактів пов’язана з учорашніми заявами виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА щодо цілої низки питань по нерухомості, яка належить близьким родичам С.СТАНІК.

М.ПОЛУДЬОННИЙ зауважив, що в європейських демократичних державах при появі таких обставин, як у випадку з С.СТАНІК, суддя-доповідач був би замінений. «Поєднавши ці факти, Президент зробив висновок, що неупередженість і об’єктивність (рішення суду - УНІАН) є під сумнівом», - сказав він.

Водночас, він наголосив, що навіть якщо рішення суду не викликатиме довіри, воно все рівно буде прийнято Президентом: «Президент багато разів, і сьогодні в Брюсселі, наголошував, що прийме будь-яке рішення КС».