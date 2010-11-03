У сесійній залі ВР залишились лише бютівці

У сесійній залі Верховної Ради залишились лише народні депутати від БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі перебувають близько 25 депутатів, які зосередились біля трибуни і президії парламенту.

Як відомо, по середах у ВР проводиться лише ранкове засідання.

Сьогодні о 15.00 передбачено проведення парламентських слухань на тему «Молодь за здоровий спосіб життя».