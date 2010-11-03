У сесійній залі ВР залишились лише бютівці
13:25, 03 листопада 2010Політика
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На 15.00 заплановані слухання
У сесійній залі Верховної Ради залишились лише народні депутати від БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі перебувають близько 25 депутатів, які зосередились біля трибуни і президії парламенту.
Як відомо, по середах у ВР проводиться лише ранкове засідання.
Сьогодні о 15.00 передбачено проведення парламентських слухань на тему «Молодь за здоровий спосіб життя».
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