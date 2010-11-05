Меджліс: виборчком Криму зволікає з оголошенням підсумку виборів

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ вважає, що виборча комісія Криму затягує з оголошенням результатів голосування по виборах депутатів Кримського парламенту.

«Виборчий штаб Меджлісу завершив підрахунок результатів голосування по виборах депутатів Верховної Ради Криму по багатомандатному виборчому округу. Систематизовані нами дані по всіх виборчих дільницях у розрізі політичних партій, які подолали 3%-й бар`єр, свідчить про те, що за списком кримської організації Народного Руху України обрані 5 депутатів», - цитує Р.ЧУБАРОВА прес-служба Меджлісу.

«У нас немає сумнівів у тому, що і виборчою комісією Криму також підбито результати голосування. Відповідно, немає жодних підстав для затягування виборчою комісією часу з оголошенням результатів голосування по виборах депутатів Верховної ради Криму по багатомандатному виборчому округу. Відсутність офіційних відомостей з боку виборчої комісії Криму за наслідками голосування по виборах депутатів Верховної Ради Криму по багатомандатному виборчому округу лише посилює недовіру до її діяльності з боку суб`єктів виборчого процесу», - заявив заступник голови Меджлісу.

У кримському парламенті 100 депутатських місць.