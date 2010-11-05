Харківський міськвиборчком затвердив протокол про перемогу Кернеса

Харківська міськи виборча комісія затвердила протокол за результатами виборів Харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

За Г.КЕРНЕСА проголосувало 130 тисяч 352 виборців.

Кандидат від партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тисяч 608 голосів.

На третій позиції - кандидат від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у неї - 79 тисяч 639 голосів.

Всього у голосуванні взяло участь 444 тисячі 282 особи. 11 тисяч 67 бюлетенів визнано недійсними.

За таке рішення проголосували 10 членів комісії, проти - 3.