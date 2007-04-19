Янукович іронічно подякував Америці

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ "подякував" США за закон про готовність прийняти Україну в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це пише сьогоднішня французька газета Le Monde, яка 17 квітня записала інтерв’ю з українським прем’єром.

“Хіба американський Президент Джордж БУШ не підписав 10 квітня закон, що розблоковує фонди для підтримки можливого вступу (до НАТО – УНІАН) 5 нових членів, серед яких і Україна?” – зазначає В.ЯНУКОВИЧ. “Український прем’єр іронізує: «Ми вдячні США за інтерес, який вони до нас проявляють», - пише газета.

Видання також зазначає, що В.ЯНУКОВИЧ у розмові з кореспондентом газети зазначив, що питання вступу до НАТО не є на сьогодні актуальним для України, оскільки вступ до цієї організації підтримують лише 15-20% населення України.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Президент США Джордж БУШ підписав прийнятий Конгресом США закон про підтримку вступу України і Грузії в НАТО, що виділяє асигнування для військового сприяння цим країнам.

Згідно з довідкою бюджетного управління Конгресу США, витрати з американського федерального бюджету на надання сприяння Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і Україні для вступу в НАТО становитимуть в 2008 році в цілому 12 мільйонів доларів. На період з 2008 до 2012 року управління прогнозує витрати на ці цілі у розмірі 30 мільйонів доларів.