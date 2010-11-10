Льовочкін: Янукович підтримує закон про доступ до публічної інформації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує прийняття закону про доступ до публічної інформації як чинник розвитку демократії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.

Він зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ розглядатиме закон про доступ до публічної інформації після того, як він буде проголосований у парламенті і переданий до Адміністрації Президента.

При цьому С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що глава держави не здійснює впливу на фракцію Партії регіонів у Верховній Раді з метою розгляду і прийняття цього законопроекту у тій або іншій редакції. «Це не входить до конституційних обов’язків Президента», - додав С.ЛЬОВОЧКІН.

«Що стосується позиції Президента, то він неодноразово заявляв, що закон про доступ до публічної інформації, я не говорю зараз про ту редакцію, яка розглядається у парламенті, це є документ, який буде просувати демократію в Україні. І він підтримує наявність такого закону», - заявив С.ЛЬОВОЧКІН.