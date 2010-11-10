Справу про вибори в Харкові передано до київського суду

Сьогодні ввечері Київський окружний адміністративний суд розпочне слухання справи за заявою кандидата на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА щодо визнання недійсними виборів мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив А.АВАКОВ, спілкуючись із мешканцями наметового містечка на площі Свободи в Харкові.

А.АВАКОВ зауважив, що в задоволенні його позовних вимог відмовили суди першої і другої інстанції у Харкові, а також Центральна виборча комісія, яка відмовилася прийняти скаргу на бездіяльність Харківської ТВК.

При цьому він зауважив, що продовжуватиме відстоювати свої інтереси.

«Але насправді ми пішли іншим шляхом. І тому сьогодні ввечері починається судове засідання в Київському адміністративному суді, де ми висуваємо комплексні вимоги, пов’язані із порушенням на харківських виборах і вимагаємо перерахування голосів на всіх виборчих дільницях, щоб зафіксувати новий результат», - сказав А.АВАКОВ.

«Якщо новий результат не буде зафіксовано, ми висуваємо максиму, яка не є юридичною. Такого поняття немає, ми вимагаємо повторні вибори», - підкреслив А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Харківський окружний адміністративний суд відхилив клопотання А.АВАКОВА з вимогою зобов`язати виборчком провести повторний підрахунок голосів на виборах мера Харкова.

Пізніше Харківський окружний апеляційний суд залишив без змін рішення адміністративного суду - відхилити скаргу кандидата на пост мера Харкова А.АВАКОВА про фальсифікації на місцевих виборах і вимогу перерахунку голосів.

Згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.