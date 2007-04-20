Президент та прем’єр-міністр обговорюють шляхи виходу з політичної кризи
11:55, 20 квітня 2007Політика
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Повідомлення прес-служби глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Головна тема зустрічі - шляхи виходу з політичної кризи, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Крім того, заплановано, що керівник уряду поінформує Президента про результати свого візиту до Польщі, під час якого, зокрема, йшлося про координацію дій обох країн у підготовці до Чемпіонату Євро-2012.
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