Президент та прем’єр-міністр обговорюють шляхи виходу з політичної кризи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Головна тема зустрічі - шляхи виходу з політичної кризи, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Крім того, заплановано, що керівник уряду поінформує Президента про результати свого візиту до Польщі, під час якого, зокрема, йшлося про координацію дій обох країн у підготовці до Чемпіонату Євро-2012.