ЦВК ще може призначити парламентські вибори на березень 2011 р.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА не виключає, що ЦВК на засіданні 22 листопада розгляне питання про оголошення виборчого процесу з виборів народних депутатів України, які мають відбутися 27 березня 2001 року.

Про це А.МАГЕРА повідомив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Звичайно, у нас планується чергове засідання, незалежно від того, чи необхідно було б оголошувати виборчий процес, чи ні. Є поточні питання, які потрібно розглядати. Тому я не виключаю, що в понеділок (22 листопада - УНІАН), зокрема, ми будемо розглядати питання щодо оголошення початку виборчого процесу", - сказав А.МАГЕРА.

Водночас, заступник голови ЦВК не став прогнозувати можливі результати голосування з цього приводу. "Подивимося, яким буде голосування. На цьому і зупинімося, бо важко прогнозувати, яким воно буде в понеділок", - додав він.

А.МАГЕРА вважає, що для проведення парламентських виборів у жовтні 2012 року необхідно внести зміни у Конституцію, але це неможливо зробити до 22 листопада, коли, згідно з чинним законодавством, повинен бути оголошений виборчий процес. "При бажанні таких виборів така норма Конституції може бути змінена не раніше 1 лютого 2011 року. Якщо ми говоримо про чинну норму і підходимо до неї з юридичної, а не з політичної точки зору, то оголошення виборчого процесу має відбутися в понеділок (22 листопада), якщо не буде рішення Конституційного Суду, якщо зміни до закону про вибори народних депутатів не наберуть чинності у частині строку виборчого процесу. Я не хочу коментувати політиків, мене цікавить лише правовий бік питання". - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Згідно з ч. 6 ст. 57 Закону України "Про вибори народних депутатів України", ЦВК повинна була не пізніше ніж 17 листопада, тобто за 130 днів до дня голосування, затвердити форму виборчого списку кандидатів у народні депутати України від політичних партій та виборчих блоків для участі у чергових виборах до Верховної Ради України 27 березня 2011 року.

До цієї же дати Міністерство фінансів повинне було затвердити форми декларації для кандидатів для подання її до Центральної виборчої комісії.

Як відомо, 1 жовтня Конституційний Суд скасував зміни до Конституції, внесені у грудні 2004 року (так звану “політреформу”), якими термін повноважень ВР був збільшений з 4-х до 5-и років.

У статті 77 чинної Конституції вказано: “Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України”.

Вибори до ВР 6-го скликання відбулися 30 вересня 2007 року.

19 листопада Констиуційний Суд оприлюднить прийнятий сьогодні, 18 листопада, висновок у справі за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.