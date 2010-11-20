Азаров: моя зустріч з Путіним показала, що ситуація налаштована на рішення

Україна сподівається, що в ході переговорів із підготовки договору про вільну торгівлю між країнами СНД вдасться досягти домовленостей про ліквідацію винятків, зокрема з Казахстаном і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після засідання Ради глав урядів СНД.

Він зазначив, що деякі питання з приводу винятків існують у відносинах України з Казахстаном і Росією. У відносинах же з Білоруссю спірні питання вже вирішено.

«Я вважаю, що дискусія в цьому напрямку ввійшла до конструктивного русла, приміром, із Білоруссю вже ніяких винятків немає. Я вважаю, що у нас достатньо оптимальна угода.

А з Російською Федерацією і Казахстаном у нас є питання, але сьогодні, зокрема, в ході моєї зустрічі з прем`єр-міністром Казахстану вдалося знайти підходи, які, на мій погляд, дозволять найближчим часом уникнути винятків.

Якщо говорити про Російську Федерацію, то моя сьогоднішня зустріч із Володимиром ПУТІНИМ також говорить про те, що ситуація налаштована на вирішення цього питання», – сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що Україна при підготовці договору про вільну торгівлю між країнами СНД, як і про вільну торгівлю з країнами Європейського Союзу, дотримується принципу мінімізації або повного виключення винятків із режиму вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада в ході засідання Ради глав урядів країн СНД у розширеному складі ухвалено рішення підготувати остаточний варіант договору про вільну торгівлю між країнами СНД до кінця поточного року з тим, щоб документ можна було підписати навесні 2011 року.

Нагадаємо, для участі в засіданні Ради глав урядів країн СНД до Санкт-Петербурга прибув прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. До складу делегації України також увійшли міністр економіки Василь ЦУШКО і заступники міністрів фінансів, освіти та науки, охорони здоров`я, юстиції та аграрної політики.