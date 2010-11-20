Тігіпко впевнений, що Янукович підпише Податковий кодекс

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО впевнений, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпише Податковий кодекс, прийнятий Верховною Радою.

Про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«У мене відсотків дев`яносто, що Президент підпише» - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, ветування Президентом Податкового кодексу «залежало від того, чи будуть внесені великі зміни у той варіант Податкового кодексу, який подавав Кабінет міністрів. Я не можу сьогодні ще з упевненістю сказати, що є якісь великі зміни».

С.ТІГІПКО відзначив, що разом зі своїми радниками проаналізував прийнятий Податковий кодекс. За його словами серйозних зауважень до нього немає. Водночас він підкреслив, що внесення змін до Податкового кодексу є правильним підходом.

«Я вважаю, що у цьому підході потрібно слухати насамперед експертів. Слухати опозицію, вважаю, немає жодного сенсу. По-перше, ці люди п`ять років пропрацювали і не створили свого варіанту Податкового кодексу, коли у них така можливість була. Друге, мені здається, опозиція сьогодні не конструктивна», - відзначив віце-прем`єр.