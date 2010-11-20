Янукович розповів, коли вирішить долю Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ухвалить рішення про підписання або ветування Податкового кодексу лише після висновків експертів.

Про це глава держави заявив у п’ятницю в інтерв’ю іноземним ЗМІ, що було оприлюднене в ефірі телеканалу «Інтер».

«Я підійду до цього питання і дам відповідь тільки після того, як я дійсно побачу повну картину, коли я отримаю висновки експертів. Я більш ніж переконаний, що нам треба буде повертатися до цього кодексу ще не один раз: щось додавати, щось виправляти», - висловив свою позицію Президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада 269-ма голосами прийняла в цілому Податковий кодекс.

Кодекс викликав хвилю протесту з боку підприємців по всій Україні, які в разі підписання Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ документа обіцяють провести Всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень Президента України і Верховної Ради.