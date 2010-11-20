Західна Україна пришле 5 тисяч підприємців під стіни АП

22 листопада біля приміщення Адміністрації Президента на вул. Банковій у Києві відбудеться акція протесту підприємців України з вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА накласти вето на прийнятий Верховною Радою Податковий кодекс.

Як повідомив УНІАН член національної координаційної ради підприємців України з дострокового припинення повноважень ВР Євген ШАПОВАЛЕНКО, який є куратором протестних акцій Західного регіону України, в акції протесту на Банковій братимуть участь підприємці зі всіх областей України, зокрема, лише від західних областей – Львівської, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської та Рівненської областей – виїде до Києва «по тисячі підприємців мінімум».

Є.ШАПОВАЛЕНКО наголосив, що лише Західна Україна дасть під стіни Адміністрації Президента щонайменше п’ять тисяч представників малого та середнього бізнесу, які зберуться, щоб не допустити «введення в життя Податкового кодексу».