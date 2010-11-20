Тігіпко каже, що знає як підвищити собі рейтинг

16:10, 20 листопада 2010
Політика
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Наближенням до ЄС і не пахнутиме?

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що його партія отримала невеликий результат на місцевих виборах через низьку явку виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

"Як зробити свій рейтинг вищим я знаю. Це легко, але я можу сказати, що тут реформами пахнути не буде. І наближенням до європейських стандартів, Європейського Союзу теж не буде пахнути. Тому для мене це не така зараз велика проблема", - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що для нього головною проблемою є залишатися в політиці та проводити необхідні реформи.

"Що стосується дванадцятого року (коли відбудуться вибори до Верховної Ради України - УНІАН), то скажу відверто, що час ще є. Будемо дивитися, що буде. Готуватися ми будемо. Помилки поправимо і на вибори, я переконаний, підемо посиленими", - зазначив С.ТІГІПКО.

Він висловив впевненість, що на майбутніх парламентських виборах за його політичну силу проголосують молоді та інтелігентні люди, які зрозуміють реформи.

 

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