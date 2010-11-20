Тігіпко каже, що знає як підвищити собі рейтинг

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що його партія отримала невеликий результат на місцевих виборах через низьку явку виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

"Як зробити свій рейтинг вищим я знаю. Це легко, але я можу сказати, що тут реформами пахнути не буде. І наближенням до європейських стандартів, Європейського Союзу теж не буде пахнути. Тому для мене це не така зараз велика проблема", - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що для нього головною проблемою є залишатися в політиці та проводити необхідні реформи.

"Що стосується дванадцятого року (коли відбудуться вибори до Верховної Ради України - УНІАН), то скажу відверто, що час ще є. Будемо дивитися, що буде. Готуватися ми будемо. Помилки поправимо і на вибори, я переконаний, підемо посиленими", - зазначив С.ТІГІПКО.

Він висловив впевненість, що на майбутніх парламентських виборах за його політичну силу проголосують молоді та інтелігентні люди, які зрозуміють реформи.