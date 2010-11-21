Янукович показав нардепам, "хто в домі господар"?

Президент Віктор Янукович вимагав, щоб зміни до Конституції були попередньо проголосовані 300 голосами.

Про це йдеться у статті "Дзеркала тижня".

Як відомо, у п`ятницю Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про внесення змін до Конституції, які передбачають проведення чергових парламентських виборів у жовтні 2012 року і президентських - в березні 2015 року.

За процедурою зміни до Конституції мають прийматися після позитивного висновку Конституційного Суду, попереднього схвалення Верховною Радо простою більшістю у 226 голосів та остаточного затвердження конституційною більшістю у 300 голосів на наступній сесії парламенту.

"Вже у вівторок поінформовані джерела повідомили, що Віктор Федорович поставив умову: у п`ятницю за проект конституційних змін має бути подано не менше трьох сотень голосів", - йдеться у статті.

"З одного боку, це було перевіркою на покірність. З іншого - можливістю режимові продемонструвати всім свою силу. З третього - такий результат давав підстави з упевненістю вважати, що 2011-го чинна Рада без проблем узаконить ці конституційні зміни. А можливо, і не тільки ці", - пише видання.

"Депутатам через довірених осіб озвучили волю господаря: буде 300 голосів - будуть вам вибори 2012-го. Не буде - готуйтеся до березня 2011-го", - зазначає автор матеріалу.

Газета також пише, що "згідно з твердженнями обізнаних осіб із партії влади, відповідальним за виконання завдання призначили першого віце-прем`єра Андрія Клюєва, головного куратора парламенту".

"Подейкували, що успіх наміру істотно підвищував шанси Андрія Петровича пройти постноворічний "прем`єрський кастинг", - йдеться у статті.

Як відомо, за ці зміни проголосували 305 депутатів. Зокрема, від Партії регіонів - 179, БЮТ-Батьківщина - 10, НУНС - 41, комуністів - 26, Блок Литвина - 20, позафракційні - 29.

Українська правда