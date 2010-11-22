У ВР обговорили перспективи співробітництва в форматі ГУАМ
16:37, 22 листопада 2010Політика
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Матвієнко зустрівся з Чечелашвілі
У Верховній Раді обговорили перспективи міжпарламентського співробітництва у форматі ГУАМ.
Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, сьогодні у Верховній Раді відбулася зустріч генерального секретаря Організації за демократію та демократичний розвиток – ГУАМ Валерія ЧЕЧЕЛАШВІЛІ з головою парламентської делегації України у Парламентській асамблеї ГУАМ Анатолієм МАТВІЄНКОМ.
Сторони обговорили перспективи міжпарламентського співробітництва у форматі ГУАМ та широкий спектр питань реалізації проекті і програм у форматі «ГУАМ» та «ГУАМ+». При цьому особлива увага була приділена питанням торгівлі та енергетики, зазначили у Секретаріаті ГУАМ.
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