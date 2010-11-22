Янукович підпише Податковий кодекс, бо у нього немає іншого виходу?

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ упевнений, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпише Податковий кодекс, і бюджет на 2011 рік буде сформовано на нових податкових умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи можливість непідписання Президентом Податкового кодексу.

«Ну що може зробити Президент? Я думаю, що він може по кількох статтях сказати, що це недоречно, і запропонувати, як це вже робилося, - пам`ятаєте?, - згідно із законом змінити. Але Кодекс буде прийнято», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, ще залишиться час для внесення до Податкового кодексу змін, які зажадає Президент. «Але Кодекс, я майже впевнений, Президент підпише», - заявив М.БРОДСЬКИЙ.

Він також відзначив, що без проведення податкової реформи і детінізації економіки Міжнародний валютний фонд може припинити кредитування економіки.

Також Глава Держкомпідприємництва упевнений, що бюджет-2011 буде прийнято на основі нового Податкового законодавства. «Я думаю, що 1 грудня згідно із законом нам треба терміново вносити бюджет. А як можна вносити бюджет на старій податковій базі?» - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 18 листопада п.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс.

Він викликав громадське обурення, масові акції протесту продовжуються по всій Україні. Підприємці вимагають від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

Представники малого і середнього бізнесу, які сьогодні проводять в Києві акцію протесту проти Податкового кодексу, обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту, якщо сьогодні влада не прислухається до їх вимог.

Керівник Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН запевняє, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ розгляне звернення підприємців, які виступають проти набирання чинності новим Податковим кодексом.

При цьому він відзначив, що кодекс ще не надійшов на розгляд Президента України з Верховної Ради.