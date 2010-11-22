Тимошенко про День Свободи, обличчя України та велику помилку 2004 року

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вважає символічним той факт, що сьогодні підприємці всієї України зібралися саме на Майдані Незалежності, де 6 років тому виборювалася демократія України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час мітингу підприємців на Майдані Незалежності в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що учасники акції протесту нині “є обличчям України, яке не підкоряється та не мириться з тим, що пропонує влада”. “Ви сьогодні залишили осторонь страх та прийшли на це місце, де завжди збиралися люди з доброї волі”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" привітала учасників акції протесту з Днем свободи. Ю.ТИМОШЕНКО назвала позитивним той факт, що дана акція була організована не якоюсь з політичних сил, а самими підприємцями. "Ви самі і є сила, ви є воля, ви будете рухати вперед Україну. Саме ви, а не політики, депутати, президенти і уряди", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що велика помилкою у 2004 році став той факт, що “хтось пішов в кабінети з Майдану, а люди залишилися осторонь, за парканом”. “Але через те, що колись не виправдав хтось якісь надії, це не значить, що нам потрібно здавати наше життя і що нам потрібно відступити перед тією навалою, яка є сьогодні. Я свято вірю в вашу силу і здатність боротися", - заявила лідер партії "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що підприємці своїми акціями протесту показують, яка “сила сьогодні ніколи не підкориться приниженням”.