Підприємці Луганщини заявляють, що не голосуватимуть за Януковича

Представники підприємців з Луганщини заявляють, що більше не голосуватимуть за Віктора ЯНУКОВИЧА, якщо він не підтримає їхні вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, виступаючи на мітингу на Майдані Незалежності у Києві, заявив один із підприємців міста Сєверодонецька.

«Вікторе Федоровичу, якщо ви не підтримаєте вимоги підприємців, то Сєверодонецьк голосувати за вас більше не буде», - сказав представник Луганщини.

Зараз біля сцени на Майдані Незалежності перебуває понад 1 тис. мітингувальників.

Вони почали встановлювати намети біля другої лінії торговельного центру «Глобус».