Підприємці Луганщини заявляють, що не голосуватимуть за Януковича
22:04, 22 листопада 2010Політика
4300 0
Якщо він не підтримає вимоги бізнесменів
Представники підприємців з Луганщини заявляють, що більше не голосуватимуть за Віктора ЯНУКОВИЧА, якщо він не підтримає їхні вимоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, виступаючи на мітингу на Майдані Незалежності у Києві, заявив один із підприємців міста Сєверодонецька.
«Вікторе Федоровичу, якщо ви не підтримаєте вимоги підприємців, то Сєверодонецьк голосувати за вас більше не буде», - сказав представник Луганщини.
Зараз біля сцени на Майдані Незалежності перебуває понад 1 тис. мітингувальників.
Вони почали встановлювати намети біля другої лінії торговельного центру «Глобус».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter