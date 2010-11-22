Міський голова Бердянська просить Януковича ветувати Податковий кодекс

Новообраний міський голова м. Бердянська Запорізької області Олексій БАКАЙ (представник Партії регіонів) після 3-годинного мітингу місцевих підприємців під стінами міськвиконкому звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати Податковий кодекс.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі бердянського міськвиконкому.

«Мітинг підприємців, що протестували проти підписання Президентом України Податкового кодексу, тривав під стінами Бердянського міськвиконкому протягом трьох годин. За інформацією організаторів, у мітингу взяли участь близько тисячі підприємців», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що О.БАКАЙ поспілкувався з мітингувальниками і підтримав вимоги підприємців щодо накладення Президентом "вето" на Податковий кодекс. Після завершення мітингу О.БАКАЙ надіслав на ім`я Президента телеграму з проханням "з метою врегулювання соціального конфлікту розглянути повернення Податкового кодексу України до Верховної Ради України для повторного розгляду відповідно до ст. 94 Конституції України", - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали акцію протесту проти нового Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Протестанти заявили, що їхня акція триватиме до ветування Податкового кодексу Президентом.