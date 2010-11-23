Чечетов: на рішення Януковича «істерики» Тимошенко не вплинуть

Даючи свою оцінку заявам Юлії Тимошенко, які вона зробила під час акції протесту підприємців на Майдані Незалежності, народний депутат, перший заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов відзначив:

- Сьогоднішні заяви Тимошенко лежать у тій же площині, що й усі інші, зроблені нею раніше. Вони традиційно продиктовані нестямним прагненням розбурхати суспільство, спрямувати процеси, що йдуть у ньому, в потрібне особисто їй русло, щоб залишитися на плаву, як політик, відстрочивши хоч на якийсь час відхід у політичне небуття.

І саме для цього вона сьогодні нав`язливо намагається надати свою політичну силу як ескорт підприємцям, які протестують проти ухвалення Податкового кодексу , закликаючи їх говорити з владою виключно мовою ультиматумів.

Але навряд чи хто сумнівається, що Президент України Віктор Янукович прийме своє рішення щодо Податкового кодексу, грунтуючись виключно на особистому аналізі цього закону і вивчивши ретельним чином думки кваліфікованих експертів. Отже на зваженість і розумність рішення глави держави істерики Тимошенко та інших політичних лузерів з її оточення не матимуть абсолютно ніякого впливу, - цитує Чечетова прес-служба Партії регіонів.