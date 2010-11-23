З Майдану просять людей допомогти їм тиснути на владу

Національна координаційна рада по припиненню повноважень Верховної Ради та Президента України закликає громадян кожного дня о 18.00 приходити на Майдан Незалежності для посилення тиску на владу з вимогою накласти президентське вето на ухвалений парламентом Податковий кодекс.

Про це УНІАН заявив представник Координаційної ради по припиненню повноважень ВР та Президента Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, вчора увечері делеговані представники підприємців прийняли рішення про безстроковість акції протесту.

«Ми не маємо наміру відступати, поки не будуть виконані вимоги нашого ультиматуму до влади. І в цей час ми просимо підтримки киян, звертаємося до всіх небайдужих людей кожного дня о 18.00 приходити на Майдан для того, щоб влада чітко відчувала – обурення її діями сягнуло межі терпіння народу», - заявив О.ДАНИЛЮК.

Він повідомив також, що по всій країні сьогодні формуються ініціативні групи для розвитку руху опору діям влади, спрямованим проти власних громадян.

«Наші вимоги залишаються незмінними: вето Президента на грабіжницький Податковий кодекс, притягнення до відповідальності його авторів Миколи АЗАРОВА, Михайла БРОДСЬКОГО, Сергія ТІГІПКА, негайний розпуск Верховної Ради», - наголосив О.ДАНИЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 листопада на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент ветував цей закон.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”. Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.