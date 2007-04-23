Мороз просить Генпрокуратуру розібратися з Нашою Україною та БЮТ

Профільний комітет Верховної Ради просить Генеральну прокуратуру встановити законність рішень міжпартійних з’їздів Блоку Юлії Тимошенко і блоку “Наша Україна” про виключення з виборчих списків кандидатів у народні депутати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це заявив голова ВР Олександр МОРОЗ, відповідаючи на відповідні запитання журналістів.

За його словами, профільний парламентський комітет звернувся з листом до Генеральної прокуратури з приводу з’ясування законності рішень згаданих партійних з’їздів, а також найближчим часом планує розглянути на своєму засіданні питання щодо порушення депутатами цих фракцій вимог Закону України “Про статус народного депутата України” та Регламенту Верховної Ради України щодо безпосереднього здійснення ними депутатських повноважень.

Листи відповідного змісту направлено головам депутатських фракцій "Блок Юлії Тимошенко" та “Наша Україна”, додав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Києві відбувся міжпартійний з’їзд БЮТ, який виключив з виборчого списку блоку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, кандидатів у народні депутати України, які не були обраними до Верховної Ради України V скликання, у кількості 264 особи.

20 квітня делегати міжпартійного з’їзду блоку “Наша Україна” позбавили депутатських повноважень парламентаріїв, які були обрані від блоку та увійшли до коаліції, а також виключили з виборчого списку блоку 303 кандидати у депутати, які були необраними на виборах 2006 року.