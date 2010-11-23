Попри оптимізм Азарова, частина України падає в яму?

Уряду необхідно від декларування реформ перейти до стимулювання вітчизняного промислового сектора. Про це УНІАН заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи дані про уповільнення темпів зростання промислового виробництва в жовтні.

«Ось вже три місяці поспіль темпи промислового виробництва в країні демонструють тенденцію до уповільнення, порівняно з аналогічним періодом 2009 року (8 місяців – 10,9%, 9 місяців – 10,8%, 10 місяців – 10,7%). Ця тривожна динаміка говорить про те, що Україна фактично вичерпала ресурс зростання за рахунок відновлення світового ринку», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, зростання економіки може бути досягнуто виключно методами економічного стимулювання вітчизняної промисловості. «Світовий ринок переживає період зміни лідерів і жорсткої конкурентної боротьби. У різних секторах з`являються нові гравці, які витісняють продукцію українських виробників, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Саме тому уряду необхідно від декларування реформ взятися до реальних дій, спрямованих на розвиток внутрішнього ринку й прийняти програму стимулювання вітчизняного промислового сектора».

Вона звернула увагу на значний регіональний дисбаланс у відновленні економіки. «На тлі оптимістичних заяв представників уряду, насторожує, що окремі області України не лише не вийшли з кризи, але й продовжують падати до економічної ями. Приміром, у Сумській, Херсонській та Чернігівській областях показники промислового виробництва за 9 місяців цього року нижчі рівня кризового 2009 року, коли країна переживала обвал виробництва», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

В Україні час розпочинати розробку адекватної регіональної економічної політики і стимулювання розвитку бізнесу на «депресивних територіях», підкреслює голова парламентського комітету.