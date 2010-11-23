У ХДС сподіваються, що влада не наступить на граблі з Трудовим кодексом

У Християнсько-Демократичному Союзі переконані, що проект Трудового кодексу потребує суттєвого доопрацювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи «Право вибору», про це заявив член Колегії партії Християнсько-Демократичний Союз Володимир МАРУЩЕНКО.

За його словами, необхідність оновлення законодавства про працю очевидна, оскільки деякі аспекти трудових відносин зараз частково або повністю не врегульовані, а країна фактично живе за Кодексом 1971 року.

Водночас депутат зауважив, що підготовлений до другого читання проект Трудового кодексу потребує значного доопрацювання, адже звужує зміст та обсяг існуючих трудових прав людини. «Утискаються права працівників на відпочинок, участь в управлінні підприємством, захист своїх трудових прав через профспілки та профспілкові об’єднання, страйк, захист від безробіття, захист від дискримінації тощо», - пояснив В.МАРУЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що розроблений проект Трудового кодексу не містить механізмів, спрямованих на вирішення найбільш значних проблем, що виникли сьогодні в сфері трудових відносин. «Це проблеми неналежного оформлення трудових відносин, заробітної плати «в конвертах», відсутності в законі чітко визначеного механізму участі найманих працівників в управлінні підприємством і в розподілі прибутків підприємства», - наголосив парламентарій.

Крім того, В.МАРУЩЕНКО звернув увагу на той факт, що проект нового Трудового кодексу не має єдиних принципів побудови, характеризується можливістю подвійного тлумачення окремих його положень та не узгоджується з деякими загальновизнаними принципами правової держави.

«Сподіваюся, що влада, ухвалюючи Трудовий кодекс, не наступить на ті самі граблі, що й з Податковим і проведе широкі консультації з усіма зацікавленими сторонами і врахує інтереси усіх», - зазначив В.МАРУЩЕНКО.