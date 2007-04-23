Богатирьова знає, що Ющенко з Януковичем робитимуть після рішення КС

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що постійний діалог, який відбувається між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, демонструє відповідальні правила формування демократичної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку думку Р.БОГАТИРЬОВА висловила в ефірі “5-го каналу”.

«Без сумніву, що діалог, який зараз відбувається між Президентом і прем’єр-міністром, не буде вичерпаний навіть після рішення Конституційного Суду. Переконана, що і надалі буде продовжуватися пошук компромісу у вирішенні причини політичної кризи – недосконалість політичної реформи», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ обопільно розуміють, що рішення Конституційного Суду буде визначальним у вирішенні політичної кризи та подальшому пошуку компромісів.

Р.БОГАТИРЬОА зауважила, що «можливо це і буде першим кроком, який змусить українських політиків сісти за роботу у конституційній комісії і напрацювати той перелік змін, який допоможе у конституційній процедурі прийняти поправки до пакету законодавчих актів».

«Ми залишаємося твердими прихильниками побудови компромісу на базі рішення КС. Разом з тим, я передбачаю, що їх може бути декілька: перша і основна - ніякої політичної доцільності, всі наші рішення мають бути забезпечені Конституцією і Законом. Друга - ніхто не може отримати ніяких привілеїв і переваг на підставі лише політичних домовленостей, але за межами Конституції. Опозиція має право на критику в межах пристойності, регламенту та закону. Але вона не може бути паралельною політичною владою в Україні. Переконана, що Президент теж не піде на такий крок, адже він глава держави, і має представляти державу, а не політичну меншість», - заявила лідер фракції Партії регіонів.