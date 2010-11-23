Паперу, яким можна було б прогнати людей з Майдану, поки не існує

Міністерство юстиції ще не відкривало виконавчого провадження за рішенням Окружного адміністративного суду Києва, яким заборонено проводити масові заходи на Майдані Незалежності столиці з 22 по 26 листопада.

Про це УНІАН повідомили у Мін’юсті України, зауваживши, що відповідним чином виконавча служба поки не може вручити організаторам акції відповідні документи.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 листопада, вранці на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали акцію протесту проти набуття чинності Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою минулого тижня. Активісти вимагають, щоб Президент застосував вето до цього закону.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили в мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.

Сьогодні, 23 листопада, представники комунального підприємства “Київблагоустрій” намагалися вручити підприємцям припис щодо знесення наметового містечка на Майдані Незалежності в Києві. Однак вручити документи поки не вдалося.