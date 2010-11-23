Мер Сум - про депутатів від Батьківщини: «карусельщики хреновы»!

Мер Сум Геннадій МІНАЄВ звинуватив своїх нинішніх опонентів у міськраді з фракції партії «ВО «Батьківщина» в нечесному веденні виборів й погрожує їм прокуратурою.

Про це сьогодні повідомляє сайт сумського тижневика «Данкор».

Як повідомляє видання, саме використання недозволених методів на виборах, на думку Г.МІНАЄВА, дозволило «Батьківщині» отримати 36 мандатів у Сумській міськраді з 76.

«Карусельщики», хреновы!», – заявив Г.МІНАЄВ у своїй електронній приймальні, відповідаючи на запитання сумчанина, чому мер пішов на союз із регіоналами (9 депутатів), а не з «Батьківщиною» (36 депутатів).

Також Г.МІНАЄВ заявив, що сам займатися порушеннями не буде, але готовий співпрацювати з прокуратурою.

«Але не моя справа в цьому «колупатися». Якщо прокуратура, прочитавши ці рядки, зацікавиться феноменом на лише минулих виборів у м. Суми, то я віддам усі мої аналітичні матеріали їм – хай розбираються. Там достатньо один округ комплексно перевірити, і хтось надовго сяде. І будуть їм там і «ліві різьби», і «контрогайки», і багато ще чого на їхні місця...», – заявив Г.МІНАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, за ініціативою Г.МІНАЄВА було обрано виконком Сумської міськради, що складається майже виключно з людей мера і регіоналів. Наразі опозиція в особі фракції «Фронт Змін» оспорює законність цього рішення, вважаючи його сфальсифікованим.

Член політради партії «ВО «Батьківщина» Олександр ВОЛКОВ звернувся з відкритим листом до керівництва сумської організації партії «Фронт Змін» і запропонував координувати дії фракцій у Сумській міській раді.

На думку О.ВОЛКОВА, фракціям треба узгоджувати дії щодо скасування таких рішень міської ради: «Про затвердження заступників міського голови м. Суми», «Про утворення виконавчого комітету Сумської міської ради шостого скликання і визначення його чисельності» та «Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сумської міської ради шостого скликання».

«Процедуру скасування пропонується застосувати на засіданні Сумської міськради 24 листопада на підставі порушення регламенту міським головою Сум Геннадієм МІНАЄВИМ», - повідомляє прес-служба СОО «ВО «Батьківщина».