Королевська збирає раду з тих, у кого немає «хапального рефлексу»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на зустрічі зі студентами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосила про створення Ради молодих економістів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламентського комітету.

«Наскільки ви будете конкурентоспроможними в знаннях, настільки ви станете успішними в майбутньому. Не можна жити щасливо в нещасливій країні. Тому наше спільне завдання - зробити Україну щасливою і конкурентоспроможною в світі, сформувати програму побудови нової економіки України», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови Комітету Верховної Ради, успіх - це вміння пройти від однієї невдачі до іншої і не розчаруватися. «Дуже важливо не втратити ентузіазм, який я бачу у ваших очах. На базі нашого комітету ми формуємо Раду молодих економістів. Я вважаю, що ми повинні разом розробити програму побудови нової економіки України. Всі законопроекти мають проходити експертну оцінку та обговорюватися молодими людьми, які здатні оцінити свіжим поглядом економічні новації, тими, хто ці реформи втілюватиме в життя. Тому я вас запрошую взяти участь у цій роботі і висловити своє бачення реформ в Україні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Торкаючись питання конкурентоспроможності країни, вона зазначила, що, незважаючи на великий промисловий та інтелектуальний потенціал, Україна значно відстала в економічному розвитку навіть від своїх сусідів. Голова парламентського комітету вважає однією з головних причин відсутності реформ в країні – старі управлінські кадри, корумпована бюрократія, і політики, які не мають чіткого плану реформ. «Для того, щоб подолати ці бар`єри на шляху підвищення конкурентоспроможності України в сучасному світі, необхідно робити ставку на молоді кваліфіковані кадри, на тих, хто не має «хапального рефлексу», хто здатний збудувати економіку 21 століття», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.