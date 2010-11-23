Вибори секретаря Рівненської міськради супроводжувались бійкою

Секретарем Рівненської міськради на першій нового скликання обрано Андрія ГРЕЩУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, обрання секретаря міськради, кандидатуру якого запропонував міський голова Володимир ХОМКО, супроводжувалося бійкою у сесійній залі, ініціаторами якої були народний депутат України Юрій ПРОКОПЧУК (він же – голова обласної організації ВО «Батьківщина») та голова лічильної комісії Юрій СІДЛЕЦЬКИЙ (Партія регіонів).

Перед голосуванням керівники фракції ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода» заявили, що беруть перерву для того, щоб узгодити та обговорити цю кандидатуру. Ця перерва затягнулася на більше, ніж годину. Представники Партії регіонів у міськраді повідомили, що депутатів хтось силоміць утримує в суміжній кімнаті, щоб не допустити до голосування за А.ГРЕЩУКА. Частина депутатів-регіоналів виламала двері до цього приміщення, щоб таким чином звільнити «заручників». Після цього у голосуванні зміг взяти участь депутат від «Батьківщина» Анатолій ЧУГУЄВЕЦЬ, голос якого виявився вирішальним.

За кандидатуру А.ГРЕЩУКА на посаду секретаря міськради проголосувало 28 депутатів – мінімальна кількість, яка потрібна для прийняття рішення, оскільки в Рівнеради всього 54 депутати. Решта фракції «Батьківщини» та фракція «Свободи» не брали участі в голосуванні.

Під час голосування народний депутат України Ю.ПРОКОПЧУК захотів взяти слово, щоб виголосити заяву з приводу кандидатури А.ГРЕЩУКА, однак шлях до трибуни йому перетнув «регіонал», голова лічильної комісії Ю.СІДЛЕЦЬКИЙ. Біля трибуни виникла бійка, у якій взяли участь й інші депутати міськради.

Депутат А.ЧУГУЄВЕЦЬ, голос якого виявився вирішальним під час голосування за кандидатуру секретаря міськради, заявив, що не шкодує за свій голос і не вважає це зрадою інтересів фракції, бо знає А.ГРЕЩУКА як чесну і порядну людину, яка нічим себе не скомпрометувала.

А.ГРЕЩУК вже працював секретарем міськради у 2002-2004 роках. Останнім часом він був директором міської центру зайнятості.