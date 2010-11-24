На Майдані Незалежності - близько 100 учасників акції протесту

У Києві на Майдані Незалежності, де триває акція проти Податкового кодексу, станом на 9.30 перебуває близько 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада вранці на Майдані Незалежності підприємці розпочали акцію протесту проти Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою 18 листопада. Активісти вимагають, щоб Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заветував цей документ.

Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва за позовом КМДА заборонив проведення масових заходів 22-26 листопада у центрі Києва. Як пояснили у мерії, таке рішення прийнято “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року...”.

Однак підприємці заявили, що не мають наміру виконувати рішення суду і залишати Майдан Незалежності.