ДАІ заявляє, що на акцію протесту не пускають тільки несправні автобуси

Інформація, оприлюднена низкою Інтернет-видань, щодо того, що співробітники Державтоінспекції Львівської області перешкоджають виїзду з Львівщини до Києва автобусів, – не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За даними ДАІ, не пустили до столиці лише несправні автобуси. Зокрема, йдеться у повідомленні, перед виїздом до столиці з Львівської області було оглянуто 19 автобусів, які мали перевозити людей. Шість з них виявилися технічно несправними, а 13 справних транспортних засобів (автобусів) виїхали до Києва.

Крім того, жодних звернень до керівництва Управління ДАІ у Львівській області і ДДАІ МВС України з приводу перешкоджання виїзду автобусів із людьми до столиці, не надходило, наголосили в прес-службі.

Водночас керівництво Департаменту Державтоінспекції просить всіх, кому відомі факти незаконної заборони виїзду автобусів з регіонів до Києва, повідомляти про це на телефон “гарячої” лінії (044) 2724659.