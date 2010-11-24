Азаров сьогодні працює у Єгипті

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ перебуває з дводенним офіційним візитом в Арабській Республіці Єгипет.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Планується, що сьогодні голова українського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Єгипту Ахмедом НАЗІФОМ у форматі віч-на-віч. Після зустрічі під керівництвом голів урядів двох держав відбудеться шосте засідання спільної Міжурядової українсько-єгипетської комісії з економічного і науково-технічного співробітництва, за підсумками якого планується підписати ряд двосторонніх документів.

На 25 листопада запланована зустріч М.АЗАРОВА з міністром закордонних справ Єгипту Ахмедом Абуль ГЕЙТОМ та Президентом Єгипту Хосні МУБАРАКОМ.

Крім того, прем’єр-міністр України має намір взяти участь у церемонії передачі літака Ан-74Т-200 Військово-повітряним силам Єгипту та в Українсько-єгипетському бізнес-форумі.

25 листопада ввечері М.АЗАРОВ повернеться до Києва.