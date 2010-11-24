Янукович вже хоче вільної торгівлі з Ізраїлем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що наступного року між Україною та Ізраїлем буде укладено угоду про вільну торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ у Києві.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, укладання цієї угоди може стати каталізатором економічного співробітництва двох країн.

Водночас уже сьогодні, за словами глави Української держави, можна відзначити зростання рівня товарообороту між Україною та Ізраїлем, зокрема, цього року він зріс на третину.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сторони розраховують на те, що угода про безвізовий режим почне діяти між Україною та Ізраїлем уже на початку наступного року.