Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Бориса Єльцина

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв’язку зі смертю першого Президента Російської Федерації Бориса Єльцина. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

„З почуттям глибокої скорботи в Україні сприйняли звістку про передчасну смерть видатного державного і політичного діяча - Першого Президента Російської Федерації Бориса Миколайовича Єльцина”, - зазначає український прем’єр.

“В Україні добре знають, який вагомий внесок зробив Борис Миколайович у становлення Російської Державності й утвердження демократичних принципів. Саме в період його перебування на посту Президента Російської Федерації були закладені основи дружніх відносин і плідного співробітництва між нашими державами й народами. Завдяки активній і послідовній діяльності Бориса Миколайовича на високому державному посту були вирішені вузлові питання двосторонніх відносин, покладений початок стратегічному партнерству між нашими державами”, - йдеться в урядовій телеграмі.

„Пам`ять про Бориса Миколайовича Єльцина - вірного друга українського народу - назавжди залишиться в наших серцях. У ці жалобні дні ми сумуємо разом із громадянами Російської Федерації і розділяємо біль непоправної втрати”, - говориться у співчутті.

В.ЯНУКОВИЧ від імені уряду і від себе особисто висловив щирі співчуття Наїні Йосипівні ЄЛЬЦИНІЙ, а також усім рідним і близьким першого Президента Російської Федерації.