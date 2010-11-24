Верховний суд зобов'язав Нафтогаз віддати газ Фірташу

Верховний суд України підтвердив рішення Шевченківського районного суду міста Києва та Апеляційного суду, якими була підтверджена правомірність рішення Стокгольмської торговельної палати від 8 червня 2010 року, відповідно до якого НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути компанії «РосУкрЕнерго» 12,1 мільярда кубометрів природного газу.

Дане рішення на засіданні у середу, 24 листопада, прийняла колегія суддів під головуванням Василя Гуменюка, повідомляє «Дзеркало тижня».

Нагадаємо, засідання ВСУ з розгляду касаційної скарги, яке було призначено на 10 листопада, не відбулося. Тоді на засідання не з`явилися представники жодної зі сторін. Колегія суддів прийшла до висновку, що без отримання певних пояснень від учасників і відповідей на питання, які виникли у суду в ході підготовки до розгляду справи, розглянути його у відповідності з законом неможливо.