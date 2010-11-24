Верховний суд зобов'язав Нафтогаз віддати газ Фірташу
Рішення прийняли сьогодні
Верховний суд України підтвердив рішення Шевченківського районного суду міста Києва та Апеляційного суду, якими була підтверджена правомірність рішення Стокгольмської торговельної палати від 8 червня 2010 року, відповідно до якого НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути компанії «РосУкрЕнерго» 12,1 мільярда кубометрів природного газу.
Дане рішення на засіданні у середу, 24 листопада, прийняла колегія суддів під головуванням Василя Гуменюка, повідомляє «Дзеркало тижня».
Нагадаємо, засідання ВСУ з розгляду касаційної скарги, яке було призначено на 10 листопада, не відбулося. Тоді на засідання не з`явилися представники жодної зі сторін. Колегія суддів прийшла до висновку, що без отримання певних пояснень від учасників і відповідей на питання, які виникли у суду в ході підготовки до розгляду справи, розглянути його у відповідності з законом неможливо.