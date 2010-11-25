Тимошенко: з моменту президентства Януковича в офшори вивели $24 млрд

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що з моменту президентства Віктора ЯНУКОВИЧА з України в офшори було виведено майже 24 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції у Києві.

“Починаючи з дати приходу до влади нового Президента, в офшорні зони було виведено 23 мільярди 745 мільйонів 995 тисяч доларів США”, - сказала вона. При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, до Кіпру було виведено 23 млрд. 475 млн. 320 тис. доларів.

“Це майже 200 млрд. грн. І це майже весь дохід державного бюджету”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, якщо не буде закрито таку систему ухилення від сплати податків, “таку вотчину, як Кіпр, у нас ніколи не буде наповнений державний бюджет”.