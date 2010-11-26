Яценюк про кодекс, податки і тих, хто на них добре живе

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що витрати на утримання Адміністрації Президента цього річ збільшилися на майже 30%, парламенту - на 18,2%, і уряду - на 11,7%.

Про це він наголосив під час засідання Уряду змін на тему: «На що влада витрачає наші податки?», повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін».

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, податкове законодавство України, зокрема й ухвалений парламентом Податковий кодекс, не містить жодної мотивації для українців платити податки, не виконує завдання модернізації країни, а забезпечує виключно утримання державного апарату.

«Кількість і обсяг сплачених податків українцями жодним чином не впливає на рівень їхнього життя. Що більше держава збирає податків, то краще живе тільки адміністрація президента, уряд, Верховна Рада і всі чиновники. Мотивації платити податки в країні немає», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що державний бюджет України фактично формується за рахунок різного роду кредитів та оподаткування імпорту: «Загальний обсяг кредитів в українську економіку протягом цього року сягнув 12 млрд долл., а 52 млрд. грн. - це податки з імпортних товарів. У країні відсутнє виробництво».

За дев’ять місяців цього року план збору податків виконано на 67%. «Після прийняття державного бюджету-2010 уряд анонсував дефіцит бюджету в 15 млрд грн. Іще тоді Уряд змін прогнозував удесятеро більший дефіцит. Сьогодні, на жаль, наші прогнози справдилися – міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО визнав, що дефіцит держбюджету становить 100 млрд грн. Мені зрозуміло, що навіть десятикратного оподаткування малого та середнього бізнесу та усіх коштів МВФ не вистачить, щоб прогодувати цю бюрократично-олігархічну машину української влади», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

Сьогодні податки не гарантують українцям достойний рівень життя, зазначив він: «Податки збирають, щоб забезпечувати достойну пенсію, соціальні виплати, доступне житло, безкоштовну медицину, екологічно чисте довкілля, доступність освіти, відсутність корупції, сприятливі умови для підприємництва. Але всього цього в країні сьогодні немає».

Левова частка коштів державного бюджету йде на утримання адміністрації президента, витрати на яку цього річ збільшилися на майже 30%, парламенту (на 18,2%) і уряду (на 11,7%), в той час як розвинені країни скорочують витрати на держапарат, зазначив лідер партії. «З початку року державна машина з’їла вже 11 млрд. грн., - наголосив лідер партії.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, на 2010 рік в бюджеті заплановано 90 млрд грн на фінансування підготовки до Євро-2012, в той час як на соціальний захист незахищених верств населення – 4,6 млрд. «Євро - це проект, який передбачає тест країни на європейськість, який передбачає можливість залучення іноземних інвестицій, а не витрачання державних коштів на всі об’єкти інфраструктури. Сьогодні уряд не зміг залучити жодної копійки приватних інвестицій, а основні витрати несе держбюджет. В мене питання: чому це не кошти приватних інвесторів? Хто потім буде експлуатувати ці об’єкти? За які кошти утримуватимуться стадіони, які будуть завідома збиткові? А також – чому середня вартість спорудження об’єктів інфраструктури до Євро-2012 втричі дорожча, ніж аналогічна в Євросоюзі?», - запитує А.ЯЦЕНЮК.

При цьому, додав він, на кожного українця в бюджеті на рік закладено 678 гривень на «безкоштовне» медичне обслуговування, тобто 56,5 гривень на місяць. Видатки на освіту, за його словами, складають 520 гривень на рік на одного українця, а на покращення культурного життя держава витрачає тільки 36 грн протягом року – вистачить, щоб один раз сходити в кінотеатр. «У той же час на утримання та забезпечення роботи одного податківця держава витрачає 80 тисяч на рік – стільки ж, скільки на чотирьох лікарів», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Запропонований Податковий кодекс, за словами лідера партії, жодним чином не вирішує ці проблеми. «Податковий кодекс дає можливість великому індустріальному бізнесу працювати через офшорні зони і не платити взагалі нічого, і перекласти фактично основний тягар бюджетної відповідальності на плечі тих тисяч людей, які сьогодні знаходяться на Майдані», - додав він.

Крім того, підкреслив А.ЯЦЕНЮК, Податковий кодекс – це шлях до збільшення безробіття в країні.

Саме тому А.ЯЦЕНЮК звернувся з листом до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому міститься економічне обґрунтування, чому цей кодекс є шкідливим і небезпечним для України: «Я закликаю президента повернути Податковий кодекс до парламенту зі своїми пропозиціями».

Крім того, А.ЯЦЕНЮК в листі до президента вимагає розробити держбюджет на наступний рік на старій податковій базі, але суттєво зекономити бюджетні кошти через скорочення витрат на утримання державного апарату.