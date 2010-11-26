Ющенко через YouTube звернувся до українців

Лідер політичної партії «Наша Україна», Президент України (2005-2010) Віктор ЮЩЕНКО через YouTube звернувся до співвітчизників з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, звернення можна подивитись за адресою http://www.youtube.com/watch?v=cECUqFU2g5k або скачати відео на ftp-сервері: ftp://tv:nutv@nashmail.org.ua.

У своєму зверненні В.ЮЩЕНКО наголошує, що по всій Україні пам’ять мільйонів невинних жертв Голодомору-геноциду вшановують звичайні люди, не дивлячись на формальності, владу, політиків.

“Йдеться про людське. Йдеться про українське. Йдеться про ідентичність, національну, духовну, цивілізаційну приналежність. Йдеться про особисту і національну гідність не бути байдужим, не забувати, не чекати, коли хтось зробить за тебе, а діяти і бути собою”, - наголошує він.

На переконання В.ЮЩЕНКА, це питання національної, духовної і цивілізаційної приналежності. “Хто ти, мій рідний брате? Українець чи духовний байстрюк? Людина духу чи варвар, байдужий до рідного народу, своєї землі і спільної долі?”, - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що загальнонаціональна традиція вшановувати жертв Голодомору живе і житиме. “Ця традиція – світла і свята. Навіть найбільші супротивники наших ідей, противники самої України і українства усвідомлюють велику правду і колосальну силу справи, здійсненої нами. Повернення правди про Голодомор – це велике змужніння нашого народу, чиї наслідки ще незримі, однак вони очікувані і сущі”, - наголошує лідер “Нашої України”.

“Пам’ять про Голодомор – це великі духовні ліки, які рятують Україну від духовної летаргії і кончини у темних водах “чужих міров”. І, найважливіше, це – світло молитви за конкретні людські долі. Це – найсвітліший акт, який підтверджує, що ви – людина, що ваш дух – небайдужий, а ваше серце здатне любити, страждати і вірити. Саме це я хочу сказати тим, хто досі запитує “навіщо?” Задля вас, дорогі брати і сестри. Задля нас усіх. Ми сказали правду. І всі знають цю правду. І навіть тоді, коли хтось сором’язливо уникає слова “геноцид”, він знає, що це був геноцид. Це знає світ”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що українська влада не повинна боятися пам’яті. “Не треба боятися свого народу. Власного минулого. Свого майбутнього. Бо те, що ми робимо сьогодні, - це праця задля майбутнього. Це – головне пояснення для тих, хто запитує – “а що робити далі?”. Нація виростає з великої духовної солідарності. Це – головна передумова для будь-яких державних, політичних чи економічних звершень. Я усвідомлюю нашу солідарність як єдність, в якій немає пафосу і фальші”, - наголосив колишній Президент України.

“Запалена свічка у вікні в День Голодомору – це знак, що в нашій країні є любов і тепло. У цій традиції є велике благородство людей, які мають любляче і небайдуже українське серце. Це – знак, що є український народ і що в ньому живе могутня сила, яка неминуче утвердить національну правду і справедливість”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Прес-служба “Нашої України” нагадує, що у суботу, 27 листопада, у Києві відбудуться заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору. О 14.30 розпочнеться хода до Національного меморіалу Голодомору.

Панахиду біля Національного меморіалу Голодомору відправлять Патріарх Київський та всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, Патріарх Української греко-католицької церкви Любомир ГУЗАР, глави Української автокефальної православної церкви та Римо-католицької церкви в Україні. До участі запрошені представники всіх церков та релігійних організацій в Україні.

О 16.00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання і запалення свічок пам’яті.

Громадський комітет зі вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду запросив до участі в жалобному заході у Києві всіх Президентів України, керівників дипломатичних представництв інших країн, представників громадських організацій та політичних партій. Усіх закликали взяти участь в акції під національними прапорами із жалобними чорними стрічками без використання партійної символіки.

Громадський комітет зі вшанування пам’яті жертв Голодомору закликає усіх українців о 16.00 запалити свічку пам’яті на своєму вікні та прийти на жалобні заходи.