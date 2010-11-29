Владу звинувачують у тиску на директора Держархіву Сумської області

Громадські та політичні організації Сумщини звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Сумської облдержадміністрації Юрія ЧМИРЯ із заявою про неприпустимість звільнення директора Державного архіву Сумської області, відомого історика Геннадія ІВАНУЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, оприлюднену заяву підписали керівники низки осередків громадських організацій у Сумській області: Всеукраїнського товариства «Просвіта», Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, Сумського слобідського козацького полку, Союзу Українок, Студентського братства Сумщини, Молодіжного націоналістичного конгресу, Спілки української молоді «Сумщина», Спілки анархістів України та інші. Також звернення підтримали керівники Сумських обласних організацій політичних партій «Народний Рух України», «За Україну!», ВО «Свобода», Українська національна асамблея.

«Громадськість Сумщини глибоко стурбована штучно створеною владою ситуацією, що склалася довкола Державного архіву Сумської області у переддень його 85-річчя, і яка виявилася у наполегливому намаганні звільнити директора Державного архіву Сумської області Геннадія ІВАНУЩЕНКА. Нам відомо, що, не знайшовши суттєвих порушень у роботі Державного архіву Сумської області та отримавши відмову Г.ІВАНУЩЕНКА писати заяву «за власним бажанням», керівництво Сумської облдержадміністрації добивається звільнення шляхом оголошення йому «необхідної» кількості доган. Першу догану було винесено за «незабезпечення умов зберігання документів». Натомість цього неможливо було зробити через те, що облдержадміністрацією протягом років не виділялися необхідні кошти», – говориться у заяві.

«Упевнені, що керівництво облдержадміністрації взагалі не бере до уваги здобутки колективу обласного архіву за час керівництвом Г.ІВАНУЩЕНКА. Не враховуються значні зусилля, спрямовані на відродження національної історичної пам`яті, а саме: ДАСО – єдиний архів, який повністю оцифрував усі актові записи про смерть мешканців області у період Голодомору 1932-1933 рр., а за значний особистий внесок у відродження національної історичної пам’яті Указом Президента України Г.ІВАНУЩЕНКА нагородженого орденом «За заслуги III ступеня», - наголошується у заяві.

З огляду на вище наведене, громадські та політичні організації, які підписали заяву, вимагають залишити на посаді та припинити необгрунтовані інсинуації щодо нинішнього директора ДАСО Г.ІВАНУЩЕНКА, а також забезпечити необхідні сприятливі фінансові, матеріальні й моральні умови для роботи державної установи.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада директор Державного архіву Сумської області Г.ІВАНУЩЕНКО заявив, що влада намагається його звільнити за дослідження Голодомору і визвольного руху на Сумщині.

У свою чергу в Сумській облдержадміністрації заявили, що не чинять тиск на директора обласного Держархіву.