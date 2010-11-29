Янукович завтра вітатиме прокурорів

У вівторок, 30 листопада, об 11.30 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, захід відбудеться у будівлі Генеральної прокуратури України (вул. Різницька, 13/15).

Акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні до 18.00 за телефонами: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

Представники ЗМІ запрошуються на 10.30.