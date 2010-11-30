Венеціанська комісія про відміну політреформи КС: головне не зупинятися

Венеціанська комісія рекомендує Україні продовжити конституційну реформу шляхом внесення змін до Основного Закону через Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор-секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ сьогодні на прес-конференції у Києві за результатами місії Венеціанської комісії з оцінки ситуації в Україні після скасування Конституційним Судом політичної реформи 2004 року.

«Такі процедури змінюються демократичним шляхом. Тобто Верховна Рада має затвердити зміни до Конституції двома третинами голосів. В Україні відбулося не так, а Конституція була змінена рішенням Конституційного Суду. Отже, було б бажано, щоб ситуація на цьому не зупинялась і продовжувалася б далі з конституційною реформою у Верховній Раді і ухвалювалася двома третинами голосів», - сказав Т.МАРКЕРТ.

Водночас, представник Венеціанської комісії підкреслив, що ця інституція не має повноважень давати оцінку рішенню Конституційного Суду. На його думку, з політичної та демократичної точки зору, скасування реформи Конституційним Судом є не зовсім задовільною ситуацією.

Т.МАРКЕРТ нагадав, що Венеціанська комісія з самого початку критично ставилася до змін до Конституції, ухвалених у 2004 році, оскільки вважала, що такі зміни призведуть до конфліктів між різними гілками влади. «Але це не означає, що ми захищали повернення до Конституції 1996 року. Водночас, Венеціанська комісія підтримувала зміни, спрямовані на розширення повноважень парламенту, і рекомендувала передбачити більш стримувань і противаг повноваженням Президента. Отже, одна із головних рекомендацій наших експертів – не зупинятися на цьому Україні, а продовжувати демократично конституційну реформу», - сказав він.

Директор-секретар Венеціанської комісії повідомив, що це попередні висновки експертів, які після завершення візиту до Києва будуть зведені у проект остаточного висновку, який буде ухвалюватися на сесії Венеціанської комісії 17-18 грудня.