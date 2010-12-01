Чечетов запевняє, що на вето Януковича не потрібні 300 голосів

Для подолання вето президента до Податкового кодексу не знадобиться 300 голосів.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов в ефірі ТВі.

Депутат пояснив, що президент не підписав весь Податковий кодекс, "а тепер буде подавати окремі зауваження з окремих розділів".

Він повідомив, що не потрібно буде для подолання вето збирати 300 голосів у парламенті, оскільки "для того, щоб кодекс вступив в силу, нам потрібно буде кожну поправку президента проголосувати 226 голосами".

"І в цілому кодекс 226 голосами. А потім направляємо (до адміністрації президента)", - додав депутат.

Чечетов сказав, що не ідеалізує "те, що було прийнято. Якщо будуть якісь зауваження, ми ще раз, повторно розглянемо. У цьому сенс роботи".

Коментуючи заяву Володимира Литвина, що ветування Податкового кодексу може викликати в тому числі і кадрові перестановки, депутат заявив, що кадрові перестановки в уряді можуть відбутися, але не у зв`язку з Податковим кодексом.

"Згідно з указом президента протягом 2 місяців повинна бути реалізована адмінреформа: кількість міністерств повинно бути скорочено десь на третину, 25%. Природно, частина людей повинна буде піти", - зазначив він.

"А інше у Литвина запитаєте, що він мав на увазі... Я бачу кадрові зміни тільки в контексті реалізації адмінреформи", - заявив політик.

Коментуючи вимоги мітингувальників підприємців про відставку уряду і дострокові вибори Верховної Ради, Чечетов наголосив: "Мова ультиматумів у розмові з сьогоднішньою владою безперспективна і веде в глухий кут. Влада дуже сильна, і я не рекомендую нікому говорити з нею мовою ультиматумів".

Українська правда