Чечетов запевняє, що на вето Януковича не потрібні 300 голосів
Регіонал не радить говорити ультиматумами
Для подолання вето президента до Податкового кодексу не знадобиться 300 голосів.
Про це заявив депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов в ефірі ТВі.
Депутат пояснив, що президент не підписав весь Податковий кодекс, "а тепер буде подавати окремі зауваження з окремих розділів".
Він повідомив, що не потрібно буде для подолання вето збирати 300 голосів у парламенті, оскільки "для того, щоб кодекс вступив в силу, нам потрібно буде кожну поправку президента проголосувати 226 голосами".
"І в цілому кодекс 226 голосами. А потім направляємо (до адміністрації президента)", - додав депутат.
Чечетов сказав, що не ідеалізує "те, що було прийнято. Якщо будуть якісь зауваження, ми ще раз, повторно розглянемо. У цьому сенс роботи".
Коментуючи заяву Володимира Литвина, що ветування Податкового кодексу може викликати в тому числі і кадрові перестановки, депутат заявив, що кадрові перестановки в уряді можуть відбутися, але не у зв`язку з Податковим кодексом.
"Згідно з указом президента протягом 2 місяців повинна бути реалізована адмінреформа: кількість міністерств повинно бути скорочено десь на третину, 25%. Природно, частина людей повинна буде піти", - зазначив він.
"А інше у Литвина запитаєте, що він мав на увазі... Я бачу кадрові зміни тільки в контексті реалізації адмінреформи", - заявив політик.
Коментуючи вимоги мітингувальників підприємців про відставку уряду і дострокові вибори Верховної Ради, Чечетов наголосив: "Мова ультиматумів у розмові з сьогоднішньою владою безперспективна і веде в глухий кут. Влада дуже сильна, і я не рекомендую нікому говорити з нею мовою ультиматумів".