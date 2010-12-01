Наша Україна вимагає негайно звільнити 10 депутатів-сумісників

«Наша Україна» наполягає на негайному звільненні народних депутатів-сумісників.

Про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Він назвав «зухвалим порушенням Конституції» неспроможність провладної більшості у Верховній Раді вже понад півроку позбавити мандатів депутатів, які незаконно суміщають цю посаду з роботою в органах виконавчої влади.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що «Наша Україна» розпочинає кампанію, спрямовану на позбавлення сумісників статусу народних депутатів України.

«Десять представників владної більшості за мовчазної підтримки своїх лідерів вирішили, що можуть суміщати посади в органах державної влади з депутатським мандатом лише тому, що їм цього так хочеться», - наголосив він.

За його словами, такі дії є порушення прямої норми Конституції України, стаття 78 якої прямо і однозначно встановлює, що народні депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі і не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що не має жодного значення, хто тут конкретно винен: депутати, які понад півроку не писали відповідних заяв, – чи провладна більшість у парламенті на чолі зі спікером, що вже декілька місяців не може знайти часу для звільнення сумісників.

«Закон має бути один для всіх - сумісництво в Україні заборонено. Жодні конституційні зміни не торкалися цієї норми», - заявляє голова політради партії.

Політична партія «Наша Україна», народні депутати – “нашоукраїнці” вимагають припинити штучне затягування абсолютно очевидного рішення – і позбавити на засіданні парламенту депутатів-сумісників статусу народних депутатів України.

«Для цього ми застосовуватимемо усі законні засоби як у парламенті, так і на місцях» - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.