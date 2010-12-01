Янукович запросив в Україну прем'єра Нідерландів - «коли буде гарна погода»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність активізації політичного діалогу з Нідерландами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком РЮТТЕ, що відбулась сьогодні в Астані у рамках саміту ОБСЄ.

В.ЯНУКОВИЧ акцентував увагу на активних процесах на шляху європейської інтеграції України.

«Той політичний діалог, який зараз у нас є з Нідерландами, я вважаю, що його треба активізувати», - заявив глава держави і запросив прем’єр-міністра Нідерландів відвідати Україну з офіційним візитом.

«Краще, коли буде погода гарна, щоб можна було подивитися Україну», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, М.РЮТТЕ висловив готовність нідерландської сторони поділитися досвідом з Україною під час головування останньої в ОБСЄ у 2013 році.

При цьому прем’єр-міністр Нідерландів позитивно оцінив стан двосторонніх відносин між державами, заявивши, що вони мають прагматичне, економічне підгрунтя.