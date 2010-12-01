Партія Тягнибока у Луганську розбіглася, щоб не брати «гроші у режиму»

29 листопада 2010 відбулося засідання комітету Луганської міської та обласної організації ВО «Свобода», на якому було прийняте рішення про припинення членства організацій у ВО «Свобода» та про їх саморозпуск.

Приводом для цього рішення стала інформація про звільнення з посади голови Луганської обласної організації Дмитра СНЄГИРЬОВА, яку опубліковано на центральному сайті організації. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної організації ВО «Свобода».

Як зазначено в повідомленні прес-служби, «інформація, опублікована на сайті ВО «Свобода», не відповідає дійсності та носить брехливий характер, мета якого - очорнити Д.СНЄГИРЬОВА та приховати справжні причини конфліктної ситуації навколо діяльності Луганського осередку ВО «Свобода» .

«7 листопада під час проведення політради (ВО «Свобода») у Львові Дмитро СНЄГИРЬОВ підняв питання щодо проблем, які існують у відношеннях між керівництвом партії та діяльністю обласного осередку партії. Було підкреслено , що завдяки підкилимним іграм у вищому партійному керівництві ВО «Свобода» Луганська обласна організація була фактично позбавлена участі у виборах депутатів в місцеві та обласну ради, - йдеться в повідомленні прес-служби. - За рік часу керівництво партії, маючи на руках протоколи загальних зборів Старобєльської, Лисичанської, Краснолучської, Рубіжанської, Сєверодонецької, Стаханівської районних організацій, не спромоглося прийняти рішення щодо їхньої реєстрації. Таким чином, членство цих організацій було фактично позбавлено можливості висувати кандидатів у депутати місцевих рад та брати активну участь у виборчому процесі… Незважаючи на весь негатив місцевих виборів, Луганській обласній організації вдалося провести двох депутатів у селищні ради та одного - на посаду голови міста».

У повідомленні також зазначається, що, «не знайшовши підтримки у членів політради щодо висвітлених проблем, та маючи принципові розбіжності у баченні перспектив та розвитку діяльності партійних осередків на сході України, Д.СНЄГИРЬОВ подав заяву про зняття з себе повноважень голови обласного осередку та вихід з членства партії».

Члени комітету Луганської обласної організації ВО «Свобода» висловили свою підтримку діям Д.СНЄГИРЬОВА та засудили інформацію прес-служби ВО «Свобода» про причини його виходу з лав партії. На загальних зборах Луганської та Лисичанської міських та Луганської обласної організацій більшістю голосів прийнято рішення про припинення членства в ВО «Свобода» та саморозпуск організацій «у зв’язку з виниклими розбіжностями та протиріччями».

«Ми не бажаємо боротися з окупаційним режимом за гроші самого режиму. За гучними гаслами про національну опозицію стоїть зрада самої опозиції та найбільш непримиренних до режиму ЯНУКОВИЧА східних осередків партії», - говориться у заяві прес-служби Луганської обласної організації ВО «Свобода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», Д.СНЄГИРЬОВ неодноразово просив керівні органи партії звільнити його з посади голови Луганського осередка. Він мотивував своє прохання тим, що йому дуже важко працювати на цій посаді в регіоні, де до партії неприязне ставлення, сказали у пресс-службі.

За її інформацією, в суботу, 27 листопада, прохання про звільнення Д.СНЄГИРЬОВА було задоволене.

У прес-службі повідомили, що до середини грудня Луганськ відвідає лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, який проведе конференцію, на якій буде обрано нового голову місцевого осередка партії.