Парламент у п'ятницю розгляне вето на Податковий кодекс

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент у п’ятницю, 3 грудня, розгляне пропозиції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Податкового кодексу.

Про це спікер сказав в ефірі радіо «Ера-FM».

За його словами, малоймовірно, що у четвер парламент розглядатиме пропозиції Президента до Податкового кодексу, а «п’ятниця вірогідніше тому, що далі відкладати не можна».

В.ЛИТВИН вважає, що парламент ухвалить Податковий кодекс у новій редакції, врахувавши пропозиції глави держави. Він підкреслив, що це необхідно зробити, оскільки державний бюджет на 2011 рік має прийматися вже на новій податковій базі.

На думку В.ЛИТВИНА, В.ЯНУКОВИЧ ухвалив «нелегке, але відповідальне рішення» заветувати низку норм Податкового кодексу. Він підкреслив, що «владі належить демонструвати мужність і визнавати свої прорахунки».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Президент України В.ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. Він доручив робочій групі до четверга підготувати пропозиції до Податкового кодексу.

Того ж дня В.ЛИТВИН не виключив, що у четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме ці пропозиції.